تراجعت عملة بيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع، منخفضةً بنسبة 6.5% لتصل إلى 93417.32 دولار، فيما هوت إيثر بنسبة 20% إلى 2483.69 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر الماضي. وذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين.وانخفضت إكس آر بي (XRP) بنحو 23% مسجلةً 2.2 دولار، بينما هوت دوجكوين (DOGE) بنسبة 24% إلى 0.23 دولار. وسجلت «سولانا» 194.43 دولار، متراجعةً بنسبة 7.5%، وفقًا لموقع «كوين ماركت كاب».وتراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 450 مليار دولار أمس مسجلة أسوأ خسائر يومية في تاريخها. وتراجع سعر عملة بيتكوين بأكثر من 10 آلاف دولار أمس لتتداول عند مستويات 91 ألف دولار قبل أن تقلص من خسائرها.كما تكبدت العملات البديلة خسائر أكبر، فقد تراجعت عملات إيثر وسولانا وXRP وغيرها بنسب وصلت إلى 30%.وكانت بيتكوين قد قفزت فوق حاجز 105 آلاف دولار الخميس الماضي، وسط تغير في معنويات المستثمرين، رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن خفض أسعار الفائدة.