اكتست أسواق الأسهم العالمية في أوروبا وآسيا باللون الأحمر في تعاملات، اليوم، وسط موجة بيع حادة اجتاحت الأسهم، فيما استعد المستثمرون لتقلبات الأسواق المالية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع رسوما جمركية ثقيلة على الواردات من كندا والمكسيك والصين.وأوضح محللون أن الرسوم الجمركية الشاملة، بما في ذلك رسوم بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على منتجات الطاقة من كندا، ورسوم إضافية بنسبة 10% على الصين، من شأنها أن تهز ثقة المستثمرين الذين بدا أنهم يتمسكون بالأمل في أن ترمب يستخدم تهديد الرسوم الباهظة كورقة مساومة أو أنه سيتخذ نهجًا أبطأ وتدريجيًا.وافتتحت الأسواق الأوروبية على انخفاض حاد، اليوم، بعد أن فرض ترمب تعريفات تجارية على العديد من البلدان وهدد بفعل الشيء نفسه مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3% بعد فترة وجيزة من الافتتاح، وانخفضت جميع القطاعات بقوة.وتراجع مؤشر ستوكس 600 للسيارات بأكثر من 4%، في حين انخفضت مؤشرات التكنولوجيا والصناعة والتعدين بأكثر من 2%. وانخفض مؤشر داكس الألماني بأكثر من 1.7% خلال الصفقات المبكرة.وكانت الأسواق في المنطقة تتفاعل سلبًا مع قرار الرئيس ترمب في عطلة نهاية الأسبوع بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا وضريبة بنسبة 10% على السلع من الصين.