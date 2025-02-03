ارتفعت أسعار النفط، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين؛ ما أثار مخاوف من اضطراب الإمدادات. ومع ذلك، حد القلق من تحول الأمر إلى حرب تجارية مدمرة اقتصادياً من مكاسب الأسعار.وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 78 سنتاً، أو 1.03%، لتصل إلى 76.45 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.36 دولار، أو 1.88%، إلى 73.89 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 24 يناير الماضي عند 75.18 دولار.وقفزت العقود الآجلة للبنزين الأمريكي بنسبة 2.5%، لتصل إلى 2.11 دولار للجالون، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 16 يناير الماضي عند 2.162 دولار.وكان ترمب قد أصدر، السبت الماضي، أمراً بفرض رسوم جمركية كبيرة على السلع الواردة من المكسيك وكندا والصين؛ ما أشعل فتيل حرب تجارية قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي وتؤجج التضخم.وتتضمن الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ غداً، فرض رسوم بنسبة 25% على معظم البضائع المكسيكية والكندية، و10% على واردات الطاقة من كندا، و10% على الواردات الصينية.