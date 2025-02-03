تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2,784.84 دولار للأوقية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2825.80 دولار للأوقية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 30.94 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.1% إلى 967.20 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1003.26 دولار للأوقية.