أعلنت غرفة تجارة إسطنبول، اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين في يناير الماضي في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، ارتفع 5.16% على أساس شهري و إلى 48.4% على أساس سنوي.وأوضحت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها حوالي خمس سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، ارتفعت 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي.وأشارت إلى أنها أجرت تعديلات على محتويات وقيم أوزان سلة السلع في مؤشر أسعار التجزئة، الذي أصبح يسمى الآن مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما ظل مؤشر أسعار الجملة دون تغيير.