حققت البنوك الروسية في نهاية عام 2024 أرباحاً صافية قياسية بلغت 38,7 مليار دولار.وأفاد البنك المركزي الروسي أنه مقارنة بنتائج عام 2023 بلغت نسبة الأرباح 15.2%، حيث تجاوزت الأرباح مستوى 3.3 تريليونات روبل (الدولار= 98 روبلا بتاريخ 1 فبراير 2025).وتتوافق الأرباح الصافية المسجلة مع الحد الأعلى لتوقعات البنك المركزي الروسي، الذي حدد خلال الصيف الماضي نطاق أرباح المؤسسات الائتمانية عند 3.1- 3.8 تريليونات روبل، ثم رفعه إلى 3.5- 3.8 تريليونات روبل.