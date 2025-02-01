حافظت صادرات كوريا الجنوبية على زخم النمو في شهر يناير الماضي؛ ما أبقى على التفاؤل في بداية عام يطغى عليه تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية.وارتفعت قيمة الشحنات المعدلة وفقاً لاختلافات أيام العمل بنسبة 7.7% مقارنةً بالعام السابق، بحسب البيانات الصادرة اليوم، عن مكتب الجمارك. جاء ذلك بالمقارنة مع زيادة بلغت 4.3% تم الإبلاغ عنها مبدئياً لشهر ديسمبر الماضي.وفي الأرقام الرئيسية التي تأثرت بالتوقف خلال عطلة رأس السنة القمرية، انخفضت الصادرات بنسبة 10.3%، وهو أقل من الانكماش الذي توقعه استطلاع «بلومبيرغ» والبالغ 14%. كما انخفض إجمالي الواردات بنسبة 6.4%؛ ما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.9 مليار دولار.يذكر أن كوريا الجنوبية تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة في العالم، حيث تشكل المنتجات التكنولوجية محور أرباحها. وشكلت تهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية خطراً شديداً على الاقتصاد المعتمد على التجارة، الذي شهد تباطؤاً في شحناته خلال الأشهر الأخيرة.