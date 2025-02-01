أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه سيفرض رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي؛ ليضيفه بذلك إلى قائمة الاستهداف التي تضم كندا والمكسيك.ووفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، فقد اعترف ترمب بأن التعريفات الجمركية الجديدة، قد تتسبب في بعض الارتباك في الأسواق، لكنه رأى أنها ستساعد بلاده على إنهاء عجزها التجاري.وقال ترمب في تصريحات للصحفيين: «الرسوم ستجعلنا أثرياء للغاية، وأقوياء جدّاً». وأضاف: «هل سأفرض تعريفات على الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد نعم».وأشار بقوله: «إنهم لا يشترون سياراتنا، ولا يشترون منتجات مزارعنا، بصفة أساسية، إنهم لا يأخذون منا تقريباً أي شيء. ولدينا عجز هائل مع الاتحاد الأوروبي؛ لذا فإننا سنفعل شيئاً ما مُهمّاً للغاية مع الاتحاد الأوروبي».وجاءت تصريحات ترمب مع بدء سريان خطته لفرض رسوم نسبتها 25% على كندا والمكسيك، اعتباراً من اليوم أول فبراير، وقد وسع الرئيس الأمريكي من دائرة التهديدات لتشمل الاتحاد الأوروبي، الذي قال إنه تعامل مع الولايات المتحدة بشكل سيئ للغاية.وتأتي تعليقات ترمب بعد أقل من أسبوعين من عودته إلى البيت الأبيض، معلناً بذلك تصعيداً حاداً في لهجته بشأن التجارة، وبما يعني أن أكبر اقتصاد في العالم يقف على شفا فرض تعريفات جمركية عل أكثر شركائه التجاريين أهمية.