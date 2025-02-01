وصلت صادرات الاتحاد الأوروبي من الخدمات إلى مستوى قياسي، إذ بلغ الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي في الخدمات لعام 2023 مبلغ 153 مليار يورو، وهو ثاني أعلى رقم منذ عام 2010.وبلغت قيمة الخدمات التي تصدّرها دول الاتحاد الأوروبي إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد 1,427 مليار يورو عام 2023، بزيادة قدرها 02% مقارنة بعام 2022، وبلغت واردات الخدمات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 1,274 مليار يورو، بزيادة قدرها 04% مقارنة بعام 2022.