انخفضت أسعار النفط في آخر تداولات لها، وتكبدت خسارة أسبوعية، فيما يترقب المستثمرون فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، وهو أمر متوقع حدوثه اليوم (السبت).وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس القادم، 11 سنتاً إلى 76.76 دولار للبرميل عند التسوية.وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً، أو 0.3%، إلى 72.53 دولار للبرميل.وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، خسر برنت 2.1%، بينما انخفض الخام الأمريكي 2.9%، متكبدين خسائر لثاني أسبوع على التوالي.وأوضحت مصادر أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك يبدأ العمل بها من أول مارس القادم، إلا أن قراره سيتضمن إجراءات تسمح بالحصول على إعفاءات محددة لواردات معينة.لكن البيت الأبيض أفاد أن الموعد النهائي، الذي ينتهى اليوم (السبت)، لا يزال قائماً، وإنه لا يوجد جديد بشأن إعفاءات لبعض الواردات.