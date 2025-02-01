وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السماح لبنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس غروب ببيع أنشطته في روسيا ليصبح البنك الأمريكي واحداً من عدة بنوك غربية تخرج تماماً من روسيا.

وبحسب مرسوم رئاسي، سمح بوتين لشركة بالشونغ كابيتال بشراء فرع غولدمان ساكس. وأوضح مصدر مطلع أن البنك الأمريكي وقع اتفاقاً ملزماً ببيع فرعه في روسيا.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى أن هذه الصفقة هي أحدث حلقة في سلسلة من الصفقات المصرفية التي سمح بها بوتين، فقد وقع مرسوماً في ديسمبر 2024 يسمح لبنك ناتيكسيس ببيع أعماله في البلاد. وفي هذا الشهر وافقت مجموعة آي.إن.جي غروب المصرفية الهولندية على بيع عملياتها في روسيا لشركة غلوبال ديفيلوبمنت جي.إس.سي، وهي شركة مملوكة لمستثمر مالي مقره موسكو.

يذكر أن غولدمان ساكس يعمل في روسيا منذ 1998 (أي من 27 عاما)، ويحتل فرعه الروسي المركز 230 في قائمة أكبر البنوك المحلية في السوق الروسية من حيث قيمة الأصول، بحسب تصنيف وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.