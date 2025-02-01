ارتفع سعر الغاز في أوروبا بنسبة 6% في شهر يناير الماضي ليصل إلى 517 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وذلك حسبما أظهرت بيانات بورصة لندن.ووفقاً للبيانات تم تداول العقود الآجلة للغاز في 31 ديسمبر 2024 عند حوالى 539 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وفي 31 يناير 2025 أغلق التداول عند 577 دولاراً أي أعلى 7%.وكانت العوامل الرئيسية لهذه الزيادة هي ارتفاع معدلات الاستخراج من مرافق التخزين الأوروبية، ووقف عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، وحدوث انقطاع في إمدادات الغاز من النرويج في نهاية يناير، وفق ما ذكرته وكالات أنباء روسية.وتوقفت إمدادات الغاز الروسية عبر أوكرانيا في الأول من يناير، بعد انتهاء أجل اتفاق لنقلها ورفض كييف مناقشة تجديده بسبب استمرار حرب موسكو عليها.وتسعى سلوفاكيا والمجر منذ ذلك الحين إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي للتدخل لاستئناف توريد الغاز إليهما من خلال خط أنابيب رئيسي.وقالت المجر الأسبوع الماضي إنها حصلت على ضمانات من المفوضية الأوروبية لحماية إمداداتها من الطاقة، وهو ما وصفته بأنه شرط أساسي لموافقة بودابست على تجديد العقوبات الأوروبية على روسيا.ورحبت سلوفاكيا ببيان المفوضية الأوروبية بشأن استمرار المحادثات مع أوكرانيا بشأن التجديد المحتمل لاتفاق نقل الغاز عبر البلاد، مضيفة أنها ترى الآن أن خيار شحن الغاز من أذربيجان صار مطروحاً.وكان الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا طلبا من أذربيجان تيسير المحادثات مع روسيا بشأن نقل الغاز العام الماضي، لكن تلك المحادثات لم يكتب لها النجاح.