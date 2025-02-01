أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان أن بلادها خفضت ضريبة الدخل بهدف تعزيز الاستهلاك وتنشيط الاقتصاد المتباطئ.وقالت سيتارامان: «سيعمل الهيكل الجديد على خفض الضرائب على الطبقة المتوسطة بشكل كبير ويترك المزيد من المال في أيديهم، ما يعزز استهلاك الأسر والادخار والاستثمار».وسيُعفى أصحاب الدخل السنوي البالغ 1.2 مليون روبية تماماً من الضريبة، وكان يُعفى من الضرائب سابقاً أصحاب الدخل الذي يصل إلى 700 ألف روبية فقط، بحسب وزيرة المالية.وستفرض ضريبة تتراوح بين 20 - 25% على أصحاب الدخول السنوية من 1.6 مليون روبية إلى 2.4 مليون روبية، مقارنة بفرض ضريبة بنحو 30% سابقاً. وعقبت الوزيرة بأن «الطبقة المتوسطة توفر القوة لنمو الهند».وأشارت إلى أن التغييرات ستؤدي إلى خسارة الحكومة الهندية إيرادات ضريبية بقيمة تريليون روبية، أي ما يعادل 11.5 مليار دولار.