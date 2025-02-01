انخفضت أسهم وول ستريت في آخر تداولاتها مع تسجيل المؤشرات خسائر بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيفرض اليوم رسوما جمركية تبلغ 25% على الواردات الكندية والمكسيكية وأخرى تبلغ 10% على البضائع الصينية.ويستعد المستثمرون لمزيد من الأنباء عن الرسوم الجمركية بعد أن دأب ترمب على التحذير من استخدام هذا الإجراء. وأدى عدم اليقين بشأن أثر الرسوم الجمركية إلى إرباك توقعات الاقتصاد والتضخم.وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض: «إن الرسوم الجمركية ستُنشر اليوم وستدخل حيز التنفيذ على الفور».وكان المؤشر ستاندرد آند بورز قد انخفض 500 بواقع 31.10 نقطة، أو ما يعادل 0.51%، ليغلق عند 6040.07 نقطة، فيما صعد بنسبة 2.7% خلال يناير 2025.كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 58.47 نقطة، أو 0.30%، ليغلق عند 19623.27 نقطة، وارتفع بنسبة 1.6% خلال الشهر مسجلا مكاسب للشهر الثالث على التوالي.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 341.68 نقطة، أو 0.76%، ليغلق عند 44540.45 نقطة، في المقابل زاد بنسبة 4.7% في يناير.