فيما تترقب الأسواق اجتماع «الفيدرالي الأمريكي»، اليوم، وهو الأول في 2025، وسط توقعات بتثبيت الفائدة إذ يأتي الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، وبينما يراقب المستثمرون تصريحات جيروم باول لتحديد مسار السياسة النقدية، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك الثقيل بالتكنولوجيا بنسبة 0.3% و0.6% على التوالي، إذ تراجعت أسهم إنفيديا بنسبة 6%، ما أضاف إلى أسبوع متقلب بالفعل لشركة التكنولوجيا العملاقة.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 20 نقطة، أو أقل من 0.1%.ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أحدث قرار له بشأن السياسة النقدية الليلة. ومن المقرر أيضاً عقد مؤتمر صحفي مع رئيس البنك جيروم باول.