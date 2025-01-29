قدم المشاركون في أعمال قمة الطاقة الأفريقية، التي اختتمت أمس، أكثر من 50 مليار دولار للوصول للطاقة في أفريقيا.وقالت رئاسة القمة بتنزانيا في بيان: «إن إعلان دار السلام للطاقة يعد محطة مفصلية في معالجة فجوة الطاقة في أفريقيا، حيث يعيش أكثر من 600 مليون شخص بدون كهرباء».وأضاف البيان: «القادة الأفارقة وقعوا على الإعلان الذي يلتزم الجميع بموجبه بتوسيع الوصول إلى الطاقة، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وتنفيذ إصلاحات وإجراءات ملموسة لتوسيع الوصول إلى الكهرباء الموثوقة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل في القارة».وأوضحت أن هذا الإعلان يعد جزءًا أساسيًا من مبادرة بعنوان «مهمة 300»، التي تربط 300 مليون أفريقي بالكهرباء بحلول عام 2030.يذكر أن إعلان دار السلام يحدد إستراتيجيات لخفض تكاليف الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الحطب، وتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة؛ ما يوفر الأمل لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة للملايين في جميع أنحاء القارة، حيث تعهد القادة بتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار مناسبة للجميع في السنوات الخمس القادمة.