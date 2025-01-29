حقق الصندوق التقاعدي الحكومي في النرويج، الذي تم إنشاؤه لحماية أجيال المستقبل بناء على ثروة البلاد النفطية، عائدا يعادل نحو 222 مليار دولار في عام 2024.وأفاد البنك المركزي النرويجي، الذي يتولى رعاية صندوق الثروة السيادية من خلال ذراع إدارة الاستثمار، بأن الصندوق التقاعدي الحكومي حقق نحو 2.51 تريليون كرونة نرويجية، بزيادة نسبتها 13%. وفي نهاية العام، بلغت قيمة الصندوق نحو 19.74 تريليون كرونة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.يذكر أن الصندوق التقاعدي الحكومي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.