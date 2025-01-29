ذكرت وكالة «بلومبيرغ»، نقلاً عن مصادرها، أن الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، التي تتم مناقشتها في بروكسل، قد تتضمن فصل 15 بنكاً آخر عن نظام «سويفت» لتبادل المعلومات المالية.ووفقاً للوكالة، قد تشمل الحزمة الـ16 من العقوبات أيضاً فرض قيود على 70 سفينة ناقلة النفط الروسي.وأشارت الوكالة إلى أن مثل هذا القرار يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي، التي قد تخضع مقترحاتها للتغييرات قبل بدء المناقشة الرسمية.ووفقاً لـ«بلومبيرغ»، فإنه لا يمكن القول إن هناك إجماعاً في الاتحاد الأوروبي بشأن محتوى حزمة العقوبات، إذ تعارض بعض الدول، بما في ذلك المجر، تشديد العقوبات ضد روسيا.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «بوليتيكو» الأوروبية، نقلاً عن مصادرها، أن المفوضية الأوروبية ستقدم رسمياً، اليوم، إلى سلطات الاتحاد الأوروبي مسودة الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا.