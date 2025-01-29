فيما يترقب المستثمرون، اليوم، قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25-4.50%، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي، اليوم، وقادت شركة متخصصة لصناعة معدات الرقائق قطاع التكنولوجيا للارتفاع بعد الإعلان عن نتائج فصلية قوية.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%. وتجاوز المستوى القياسي الذي حققه عند الإغلاق، أمس.وقفز سهم إيه.إس.إم.إل 10.6% بعد أن أعلنت الشركة الهولندية عن طلبيات أفضل من المتوقع في الربع الرابع بلغت قيمتها 7.088 مليار يورو (7.39 مليار دولار).وحد من مكاسب ستوكس 600 هبوط سهم إل.في.إم.إتش 5% بعد تسجيل مجموعة السلع الفاخرة نمواً في المبيعات أقل من توقعات المستثمرين، وذلك بعد سلسلة من النتائج القوية حققتها الشركات المنافسة.وهبط سهما كيرينج وكريستيان ديور أيضاً 6% و5% على الترتيب، وخسر المؤشر كاك 40 القياسي الفرنسي 0.4%.