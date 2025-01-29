حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من أن موجة البيع الحادة التي شهدتها أسهم شركات الطاقة والبنية التحتية هذا الأسبوع، عقب التقدم المفاجئ الذي أحرزته إحدى الشركات الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، تعكس ضعف الإدراك لحجم متطلبات الطاقة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي.وأشارت الوكالة إلى أن التقلبات في قطاع الطاقة باتت خطراً لا مفر منه، في ظل الغموض المستمر حول أداء مراكز البيانات ومتطلباتها من الطاقة.وقد تراجع مستثمرون بشكل كبير عن أسهم العديد من الشركات، بدءا من مصنعي توربينات الغاز الأوروبيين ووصولاً إلى مزودي الطاقة في الولايات المتحدة، بعدما أظهرت نتائج الشركة الصينية أن تطوير وتشغيل الذكاء الاصطناعي قد يستهلك طاقة أقل بكثير مما كان متوقعاً سابقاً.