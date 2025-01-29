استقرت أسعار الذهب، اليوم، وسط حالة من الترقب بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن.كما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2,765.35 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2,772.10 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 30.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3 % ليبلغ 952 دولارًا، كما خسر البلاتين بنسبة 0.2 % إلى 940.10 دولار.