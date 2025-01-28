في قرار شامل قد يعطل برامج التعليم وبرامج الرعاية الصحية ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث، وطائفة من المبادرات الأخرى التي تعتمد على مليارات الدولارات الاتحادية، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف جميع المنح والقروض الاتحادية بدءا من اليوم (الثلاثاء).وفي مذكرة صدرت أمس (الاثنين)، قال ماثيو فيث القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الاتحادية: «إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع فيه إدارة ترمب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس التي تتضمن الأوامر التنفيذية التي وقعها الأسبوع الماضي وأنهت برامج التنوع والمساواة والشمول».وأضاف فيث: «إن استخدام الموارد الاتحادية في سياسات تتعارض مع قائمة أولويات الرئيس إهدار لأموال دافعي الضرائب ولا يحسِّن الحياة اليومية لمن نخدمهم».وجاء في المذكرة أن التوقف يشمل أي أموال مخصصة «للمساعدات الأجنبية» و «منظمات غير حكومية»، من بين فئات أخرى.وقال البيت الأبيض إن التوقف لن يؤثر على مدفوعات التأمين الاجتماعي وبرنامج ميديكير للرعاية الصحية أو «المساعدات المقدمة مباشرة للأفراد». ومن المفترض ألا يطال هذا المساعدات الغذائية للفقراء ومدفوعات ذوي الاحتياجات الخاصة وإن لم يتضح مدى تأثر برامج الرعاية الصحية لقدامى المحاربين ومنخفضي الدخول.