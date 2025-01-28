تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2024م؛ بسبب تراجع الطلب على معدات النقل، ورغم زيادة طلبيات المعدات الدفاعية.وحسب بيانات صدرت الثلاثاء عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، انخفضت الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة بنسبة 2.2% على أساس شهري أو ما يعادل 63 مليار دولار إلى 276.1 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بعد تراجعها 2% في قراءة نوفمبر 2024، ومقارنة بارتفاع بلغ 0.7% في أكتوبر، وعند استبعاد معدات النقل، زاد إجمالي الطلبيات بنسبة 0.3%.وعلى صعيد الصادرات، تحولت شحنات السلع المعمرة إلى ارتفاع بنسبة 0.9% في ديسمبر بعد انخفاضها 0.2% و0.5% في الشهرين السابقين. وزاد إجمالي الشحنات باستثناء معدات النقل 0.1%، وبنسبة 1.1% عند استبعاد المعدات الدفاعية.