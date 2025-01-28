أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم (الثلاثاء)، أن اقتصاد المملكة المتحدة بدأ في التحول، إذ يسعى إلى إعادة ضبط علاقة حكومته بالشركات التجارية بعد مرور الأشهر الستة الأولى العصيبة منذ تولي حزب العمال مقاليد السلطة.وقال ستارمر في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ اليوم (الثلاثاء): «يجب علينا تدوير اقتصادنا، وأعتقد أننا بدأنا نرى كيف يسير هذا». وأضاف: «إن الأولوية رقم 1 لحكومة حزب العمال الحالية هي النمو ثم النمو ثم النمو». وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يريد إقامة علاقة تجارية أفضل مع الولايات المتحدة «لدينا بالفعل حجم هائل من التجارة بين دولتينا، فضلا عن وجود قاعدة لإنشاء علاقات تجارية أفضل، نحن نحتاج لأن نبني على هذه القاعدة».