شهدت العقود المستقبلية لأشهر أنواع القهوة الكولومبية تقلبات، بعدما سجلت ارتفاعًا جديدًا أمس، إذ أثارت التوترات التجارية مخاوف السوق العالمية التي تعاني بالفعل من نقص في الإمدادات.وارتفع العقد الأكثر نشاطًا في نيويورك بنسبة تصل إلى 2.3% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 3.555.5 دولار للرطل، قبل أن يتذبذب بين المكاسب والخسائر.وجاءت هذه القفزة بعد تهديد قصير الأجل بفرض رسوم جمركية أمريكية على كولومبيا، مما أضاف مزيدًا من عدم اليقين التجاري. كما جاءت بعد تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الجلستين الماضيتين، ما دفع مؤشر القوة النسبية إلى منطقة الشراء المفرط، ما يشير إلى أن الأسعار ارتفعت بسرعة كبيرة، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» واطلعت عليه «العربية Business».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أصدر أمرًا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لإدارته بفرض رسوم جمركية وعقوبات على كولومبيا؛ بسبب رفضها السماح لطائرتين عسكريتين تقلان مهاجرين مُرحَّلين بالهبوط. ولكن أعلن البيت الأبيض لاحقًا أنه سيتم تعليق هذه الإجراءات بعد التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هؤلاء المرحلين.وأثار هذا القرار قلقًا بشأن مستقبل شحنات القهوة في وقت شهدت فيه العقود الأكثر نشاطًا للقهوة الكولومبية ارتفاعًا كبيرًا بسبب نقص المحاصيل لدى كبار المنتجين.وتُعد كولومبيا ثالث أكبر منتج للقهوة في العالم، والثاني على مستوى إنتاج البن المفضل لإعداد المشروبات المتخصصة، ويتم تصدير ما لا يقل عن 40% من قهوة كولومبيا إلى الولايات المتحدة، ما يجعلها أكبر سوق لها، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.