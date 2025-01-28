استقرت أسعار الذهب، اليوم، مع تركيز المستثمرين على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي».كما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2738.90 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% ليصل إلى 2743.10 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 30.07 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.4% ليسجل 957 دولارا، كما نزل البلاتين 0.4% ليبلغ 943.35 دولار.