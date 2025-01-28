أعلن اتحاد الصناعات الألمانية، اليوم، أن الاقتصاد الألماني يعاني من أزمة عميقة، إذ من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% هذا العام، ليتجه إلى تسجيل تراجع في النمو للعام الثالث على التوالي لأول مرة منذ إعادة توحيد البلاد.وفي الوقت نفسه، أشار الاتحاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نمواً 1.1%، وأن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2%؛ ما يشير إلى أن ألمانيا ستظل واحدة من الدول المتأخرة اقتصادياً في المنطقة ذات العملة الموحدة.وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية في برلين بيتر ليبينجر: «الوضع خطير للغاية، إذ يعاني النمو في قطاع الصناعة على وجه الخصوص من انهيار هيكلي».يذكر أن المنافسة المتزايدة من الخارج وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك الآفاق الاقتصادية الغامضة أثرت على الاقتصاد الألماني الذي انكمش في عام 2024 للعام الثاني على التوالي.