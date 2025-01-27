تراجعت مؤشرات بورصة وول ستريت الرئيسية بشكل حاد، اليوم (الإثنين)، مع تزايد شعبية نموذج صيني منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي؛ ما أثار موجة بيع في أسهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا وشركات أخرى من المتوقع أن تستفيد من الاستثمار في التكنولوجيا. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 275.4 نقطة أو 0.62% إلى 44148.84 نقطة.وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 132.2 نقطة، أو 2.17% إلى 5969.04 نقطة.وأدى انخفاض أسهم شركة إنفيديا، الذي غذته مخاوف المستثمرين بشأن إحدى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الصينية، إلى محو مبلغ قياسي من القيمة السوقية لأسهم أكبر شركة في العالم.وانخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 13% بعد فترة وجيزة من افتتاح الجلسة اليوم؛ ما أدى إلى محو حوالى 465 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. وقد تجاوز هذا الرقم القياسي انخفاضاً سابقاً بنسبة 9% في سبتمبر الماضي أدى إلى محو حوالى 279 مليار دولار من القيمة، وكان الأكبر في تاريخ سوق الأسهم الأمريكية.