تراجع سعر عملة البيتكوين بأكثر من 6.5% خلال ساعات لتتداول أدنى من مستويات الـ100 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى خلال أسبوع.وتأتي هذه التراجعات بعد أن أمر الرئيس دونالد ترمب، أخيراً، بتشكيل مجموعة عمل لتقديم المشورة للبيت الأبيض بشأن سياسة العملات المشفرة، في إجراء تنفيذي طال انتظاره.وتم تكليف المجموعة باقتراح إطار تنظيمي للأصول الرقمية في الولايات المتحدة في غضون ستة أشهر، ولم يصل الأمر إلى حد التأكيد من أن الولايات المتحدة ستنشئ احتياطياً إستراتيجياً للبيتكوين.ن