تتوقع الشركات الألمانية أن تعمل الحكومة الألمانية الجديدة في المقام الأول على الحد من البيروقراطية، بحسب استطلاع أجراه معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية بتكليف من مؤسسة الشركات العائلية.وعند سؤال الشركات عن المهمات التي ينبغي للحكومة الألمانية القادمة معالجتها أولاً، أوضحت نحو 40% من الشركات التي شملها الاستطلاع إن الحد من البيروقراطية يجب أن تكون له الأولوية القصوى. وأشارت 30% من الشركات إلى أن التدابير الرامية إلى خفض أسعار الطاقة المرتفعة يجب أن تكون أولوية ثانية للحكومة المقبلة. وجاءت التخفيضات الضريبية في المرتبة الثالثة.وفيما يتعلق بالبيروقراطية، ذكرت الشركات أن «الإفراط في التنظيم» يؤثر الآن على جميع القطاعات. وبحسب «إيفو»، تعاني الشركات الصغيرة التي يراوح عدد موظفيها بين 10 و50 موظفاً بشكل خاص من البيروقراطية، إذ أشارت ثلثا الشركات بهذا الحجم إلى أن البيروقراطية هي مشكلتها الرئيسية.ودعا راينر كيرشدورفر، رئيس إحدى الشركات العائلية، الحكومة المقبلة إلى اتخاذ قرارات سريعة، وقال: «لا يمكننا الانتظار لفترة أطول؛ لأنه دون اتخاذ إجراءات مضادة، سيزداد تفاقم الأزمة الاقتصادية والهيكلية».