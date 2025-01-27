أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا أن صناع السياسات في مختلف أنحاء العالم يجب ألا يتفاعلوا مع إعلانات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأن يكونوا مستعدين للدفاع عن قضيتهم.وأوضح بانجا، خلال لقاء على هامش قمة الطاقة الأفريقية: «نصيحتي الوحيدة للجميع هي ألا يكونوا في عجلة من أمرهم للرد أو الحكم، وأن على صناع السياسات الانتظار لمعرفة ما سيتم تنفيذه بالفعل».يأتي ذلك بعدما أصدر ترمب موجة من الأوامر التنفيذية وخطط السياسات التي تراوح بين التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والصين إلى مراجعة جميع المساعدات الأجنبية القائمة.