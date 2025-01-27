أعلنت الصين حظر استيراد الأغنام والماعز والدواجن وأنواع أخرى من الحيوانات من دول أفريقية وآسيوية وأوروبية؛ بسبب تفشي أمراض حيوانية مثل جدري الأغنام، وجدري الماعز، والحمى القلاعية.ووفقًا لسلسلة من الإعلانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين بتاريخ 21 يناير، يأتي هذا الحظر -الذي يشمل المنتجات المصنعة وغير المصنعة- استنادًا إلى تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي هذه الأمراض في عدة دول.ويؤثر هذا الحظر، الذي فرضته الصين باعتبارها أكبر مستورد للحوم في العالم، على عدد من الدول، منها غانا، الصومال، قطر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، تنزانيا، مصر، بلغاريا، تيمور الشرقية، وإريتريا.كما أعلنت الصين وقف استيراد الأغنام والماعز والمنتجات ذات الصلة من فلسطين، باكستان، أفغانستان، نيبال، وبنغلاديش، بسبب تفشي جدري الأغنام والماعز، إضافة إلى ذلك، تم حظر استيراد الظباء ومنتجاتها من ألمانيا نتيجة انتشار مرض الحمى القلاعية.