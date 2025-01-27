انخفضت أسعار الذهب اليوم، بضغط من ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتلمس مؤشرات عن مسار أسعار الفائدة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2,751.71 دولار للأوقية، بعد أن جرى تداوله قرب مستويات قياسية (الجمعة)، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2,756.30 دولار.وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بالمعاملات الفورية 1.3% إلى 30.20 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.8% إلى 969.83 دولار، وانخفض البلاتين 0.9% إلى 940.40 دولار.