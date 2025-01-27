دخل النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين دائرة الانكماش خلال الشهر الجاري، وفقًا لما أظهره أحدث مسح لمكتب الإحصاء الوطني الصيني.وذكر المكتب في بيان اليوم، أن مؤشر مديري مشتريات القطاع تراجع خلال يناير الجاري إلى 49,1 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون استمراره عند نفس مستوى الشهر الماضي وكان 50,1 نقطة.وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.وفي الوقت نفسه تباطأت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات، حيث سجل مؤشر مديري مشتريات القطاع 50,2 نقطة مقابل 52,2 نقطة خلال الشهر الماضي، وتراجع المؤشر المُجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 50,1 نقطة.