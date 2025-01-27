انخفض مؤشر الأسهم اليابانية «نيكي» نحو 1%، متأثرًا بهبوط أسهم شركات التكنولوجيا بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي.وتراجع «نيكي» 0.9% إلى 39565.80 نقطة عند الإغلاق، بعد ارتفاعه في التعاملات المبكرة.في المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.3% إلى 2758.07 نقطة. وتلقت البورصة اليابانية بعض الدعم بعدما رفع بنك اليابان (الجمعة) الماضية أسعار الفائدة كما كان متوقعًا على نطاق واسع، ولا تزال الأسواق تتوقع رفعها 25 نقطة أساس أخرى هذا العام.