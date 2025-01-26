كشف مسؤول كبير بالبنك الدولي أن باكستان يجب أن تبسط اللوائح وتجعل توقعاتها الاقتصادية قابلة للتنبؤ، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو بشكل كبير.وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون جنوب آسيا مارتن رايزر: «يمكن أن تشهد باكستان تسارع معدل نموها السنوي، إلى ما يصل إلى 8%، إذا ضاعفت استثماراتها واستغلت أصولها ورأس المال البشري بشكل أفضل».وأضاف رايزر في مقابلة مع «بلومبيرغ»: «إذا استثمرت 12% من الناتج المحلي الإجمالي، لا تتوقع حدوث معجزات، لن تتمكن من النمو، الأمر بهذه البساطة».وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية أن متوسط نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان تراجع إلى أقل من 15% في السنوات الأخيرة وهو الأدنى في المنطقة.وطبقا لاستطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ لخبراء الاقتصاد، فإن اقتصاد البلاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 3% هذا العام.