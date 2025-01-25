تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري لأول مرة منذ 6 أشهر بسبب القلق من البطالة وتأثير الرسوم المحتملة على الواردات الأمريكية على أسعار المستهلك.وبحسب التقرير الشهري لجامعة ميشيغان، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الجاري إلى 71.1 نقطة، مقابل 74 نقطة خلال الشهر الماضي.ووصل مؤشر الثقة بين المستهلكين الذين يصفون أنفسهم بأنهم من مؤيدي الحزب الديموقراطي المعارض إلى أقل مستوياته منذ أغسطس 2020.وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلك خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات قادمة بنسبة 3.2% سنوياً، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى 3% فقط.ويتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار خلال العام القادم بنسبة 3%، وهو أعلى معدل متوقع بالنسبة لهم منذ مايو الماضي.وذكرت «بلومبيرغ» أن الكثير من المحللين الاقتصاديين يحذرون من احتمال أن يؤدي تنفيذ تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الخارج وبخاصة من الصين وكندا والمكسيك إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أثر سلباً على ثقة المستهلكين. في المقابل يراهن ترمب على خفض أسعار الطاقة وبالتالي يحد من تأثير أي ارتفاع في الأسعار نتيجة فرض الرسوم.