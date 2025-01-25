وصلت محطات القطارات والمطارات في مختلف أنحاء الصين اليوم (السبت) إلى ذروة في أعداد المسافرين مع اقتراب الاحتفالات بالعام القمري الجديد، إذ عاد ملايين الأشخاص إلى منازلهم لتمضية العطلة مع عائلاتهم، في عملية تنقّل سنوية يُتوقّع أن تكون قياسية هذا العام.وأشارت وزارة النقل الصينية إلى أنها تتوقع 510 ملايين رحلة بالقطار و90 مليون رحلة جوية خلال هذه الفترة.وبحسب وكالات أنباء صينية، فإنه يحتمل أن يسجل عدد الرحلات بالقطار والطائرة مستويات قياسية هذا العام.ويستفيد الصينيون من 8 عطل رسمية متتالية، وهي فرصة لتناول الوجبات مع العائلة، أو حضور عروض تقليدية، أو إطلاق ألعاب نارية.وخلال فترة الأربعين يوما التقليدية التي تمتد قبل العطلات وخلالها وبعدها، يُتوقَّع إجراء نحو 9 مليارات رحلة في مختلف وسائل النقل بين المقاطعات، بحسب وكالة أنباء شينخوا الرسمية.