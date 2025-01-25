هبط عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأسبوع المنتهي في 23 يناير الجاري، بينما زاد عدد منصات الغاز الطبيعي.وأظهرت بيانات شركة «بيكرهيوز»، أن عدد منصات التنقيب عن النفط تراجع عن مستوى الأسبوع السابق بمقدار 6 منصات عند 472 منصة، بينما ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة عند 99 منصة.