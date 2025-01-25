أعلنت مجموعة «غولدمان ساكس» أن الأسواق تقلل بشكل كبير من احتمال أن يضطر بنك إنجلترا إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.وترى المجموعة أن الضغوط السعرية كانت مرتفعة بشكل غير مريح، لكنها أشارت إلى وجود عدة مؤشرات على أن توقعات التضخم على المدى المتوسط تتراجع.ويرجح «غولدمان ساكس» أن يبقى سعر الفائدة الأساسي أعلى من 4% لفترة طويلة، من دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الاقتصاد بشكل كبير ومن ثم خفض التضخم. ويتوقع «غولدمان ساكس» أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 3.25% بمنتصف عام 2026.ويتوقع متداولون حاليًا خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام، مع خفض إضافي واحد متوقع في عام 2026؛ ما سيترك سعر الفائدة الأساسي عند 4.0%، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 4.75%.ويبدي مستثمرون قلقهم بسبب علامات على استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي إلى أكثر من 3% في فصل الربيع.وأظهرت أحدث البيانات نمو الأجور في القطاع الخاص بنسبة 6.0% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر الماضي، متجاوزاً التوقعات بشكل كبير.