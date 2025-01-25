وسّع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) من احتياطياته من الذهب بـ44.17 طن خلال عام 2024؛ ما رفع الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 2,279.57 طن ويحتل المرتبة السادسة في العالم.وأظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية للذهب - حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أمس - أن حجم إنتاج الذهب في البلاد خلال عام 2024 قد بلغ 377,24 طن بزيادة 0.56 % على أساس سنوي، بينما بلغ حجم استهلاكه 985.31 طن بانخفاض 9.58 % على أساس سنوي.وأوضحت البيانات، أن حجم إنتاج الذهب من المواد الخام المستوردة وصل إلى 156,864 طناً خلال عام 2024 بزيادة 8.83% على أساس سنوي، وإذا ما تم تضمين هذا الجزء من إنتاج الذهب، فسيبلغ إجمالي إنتاج الذهب على مستوى البلاد 534,106 أطنان بزيادة 2.85% على أساس سنوي.وأنتجت المناجم خارج الصين والتابعة لمجموعات الذهب الصينية الرائدة 71,937 طناً من الذهب في عام 2024، بزيادة 19.14% على أساس سنوي.