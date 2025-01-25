أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يفضل عدم فرض رسوم جمركية على الصين، لافتاً إلى أنه يريد ببساطة إنصافاً في المبادلات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الرائدتين.ورداً على سؤال خلال مقابلة بثتها قناة «فوكس نيوز» عما إذا كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بشأن تايوان والتجارة، أجاب دونالد ترمب: «يمكنني أن أفعل ذلك؛ لأن لدينا شيئاً يريدونه، لدينا كنز».وقال الرئيس الأمريكي: «لدينا نفوذ كبير جدا على الصين، يتمثّل في التعريفات الجمركية، وأُفضّل ألا أضطر إلى استخدامها. ولكنّه نفوذ هائل على الصين».وفي وقت سابق ذكر دونالد ترمب عبر الفيديو أمام مجموعة من أصحاب الشركات المجتمعين في منتدى دافوس الاقتصادي أن «كل ما نريده هو الإنصاف، ونحن ببساطة نريد قواعد لعبة عادلة مع الصين».وحتى قبل توليه منصبه، هدد الرئيس الأمريكي كندا والمكسيك بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%، وإضافة 10% إلى الرسوم المفروضة أصلا على المنتجات الصينية.وأكد ترمب لدى عودته إلى البيت الأبيض أنه سيفرض الرسوم الجمركية المعلنة على المنتجات الكندية والصينية اعتبارا من الأول من فبراير القادم.