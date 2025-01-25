أعلن الرئيس التنفيذي لإحدى منصات العملات المشفرة برايان أرمسترونغ، أن القيمة السوقية للبيتكوين -أشهر عملة مشفرة في العالم- ستتخطى القيمة السوقية للذهب خلال 5 إلى 10 سنوات، مشيراً إلى أن العملة المشفرة هي شكل أفضل للمال.ودعا أرمسترونغ، إلى إدارج البيتكوين ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تأثير هذا الأمر سينتقل إلى دول الأخرى.وأضاف الرئيس التنفيذي لمنصة كوين بيس، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «اليوم تمثل القيمة السوقية للبيتكوين نحو تريليوني دولار، حوالى 11 % من القيمة السوقية للذهب، التي تبلغ نحو 18 تريليون دولار».وتابع أرمسترونغ «البيتكوين هي شكل أفضل من أشكال المال، إذ تتمتع باللامركزية والندرة التي يتمتع بها الذهب، ولكنها تتمتع بقابلية أفضل للتجزئة والنقل وحتى قابلية الاستبدال»، معقباً «من الصعب نسبياً معرفة ما إذا كان الذهب نقياً أم يحتوي على بعض الرصاص».