فيما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام وصلت إلى أقل مستوى منذ مارس 2022، أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف في آخر جلسة تداول لها، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض في ما يضع حداً لـ4 أسابيع متواصلة من المكاسب، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خططاً كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي، كما طالب منظمة «أوبك» بالتحرك لخفض أسعار الخام.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً، أي 0.27%، لتسجل 78.50 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات، أي 0.05%، إلى 74.66 دولار. وعلى مدى الأسبوع خسر برنت 2.8% بينما تراجع الخام الأمريكي 4.1%.وجدد ترمب أخيراً مطالبته لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض سعر الخام لإلحاق الضرر بالقدرات المالية الروسية والمساهمة في إنهاء الحرب الأوكرانية.وكان ترمب أعلن خطة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة الاثنين الماضي، متراجعاً عن القيود البيئية المفروضة على البنية التحتية للطاقة ضمن خططه لتعظيم إنتاج النفط والغاز المحلي.وتعهد ترمب أخيرا بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وقال إن إدارته تبحث فرض رسوم عقابية على الصين بنسبة 10%.××××إنفوجرافيك.. «مؤشر النفط»- 78.50 دولار سعر عقود برنت الآجلة- 74.66 دولار سعر خام غرب تكساس- 4.1 % نسبة تراجع الخام الأمريكي