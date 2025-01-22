ألحقت أزمة إنفلونزا الطيور أضراراً كبيرة بإمدادات البيض في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدي إلى ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يشكل تحدياً أمام إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.

ويشهد سوق البيض في الولايات المتحدة أزمة حادة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع كبير في الأسعار. وفق موقع «أكسيوس» الأمريكي.

وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية، فقد تأثر ما يقرب من 13 مليون طائر بالفايروس خلال الـ30 يوماً الماضية.

وتعاني متاجر التجزئة من صعوبة توفير البيض على الأرفف، حيث فرض البعض قيوداً على كميات الشراء المتاحة للمستهلكين.

ووصلت أسعار البيض في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الكرتونة 7 دولارات في بعض المناطق مثل الجنوب الشرقي والجنوب الأوسط، في حين بلغت الأسعار في الغرب الأوسط نحو 6.95 دولار.