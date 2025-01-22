أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من الأول من شهر فبراير القادم، وذلك بسبب إرسال مادة الفنتانيل المخدرة من الصين إلى المكسيك وكندا.وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أمس، أوضح ترمب أنه قد فرض بالفعل رسومًا جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.وقال ترمب مكررًا تصريحات أدلى بها (الإثنين) الماضي: «الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا؛ لذلك سيواجهون الرسوم الجمركية، إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة».