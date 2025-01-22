زادت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوى في 3 أشهر، أمس، بدعم من ضعف الدولار ومع زيادة الطلب على الملاذ الآمن؛ بسبب عدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التجارية.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2759.83 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الأول من شهر نوفمبر الماضي في وقت سابق من الجلسة، مقتربا من ذروة قياسية هي 2790.15 بلغها في أكتوبر 2024م.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2771.10 دولار. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 30.89 دولار، محومة بذلك قرب أعلى مستوى في شهر الذي بلغته في 16 يناير الجاري.أما مؤشر الدولار فهو قرب أقل مستوى في أسبوعين الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع. ويزيد ضعف الدولار من جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.