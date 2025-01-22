أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فريق عمل من مهامه وضع القوانين واللوائح التنظيمية لعمل قطاع العملات المشفرة في البلاد، وذلك بعد يومين من تولي الرئيس دونالد ترمب الرئاسة الأمريكية.وسيقود الفريق مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات هيستر بيرس التي أطلقت عليها الصناعة لقب «Crypto-Mom» بسبب معارضتها لإجراءات إنفاذ «SEC» على شركات العملات المشفرة خلال فترة حكم الديموقراطيين.وستقوم المجموعة بالتنسيق مع الكونغرس، إضافة إلى الإدارات والوكالات الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك لجنة تداول العقود الآجلة للسلع «CFTC».وشهدت عملة بيتكوين، أكبر عملة مشفرة عالمياً، تعاملات متقلبة، بعد تراجعها عن مستوى قياسي جديد سجلته، بالتزامن مع تنصيب الرئيس ترمب.