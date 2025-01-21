كشف وزير المالية محمد الجدعان أنه يجب تطوير أساليب قياس الدخل القومي الإجمالي، بما يعكس الواقع الحقيقي للاقتصادات، خصوصا في الدول الصاعدة.وقال الجدعان، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025: المؤسسات الدولية، بحاجة إلى اعتماد معايير موحدة وقوية لقياس الدخل القومي.وأشار الوزير الجدعان إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تصميم برامج تعاونية مع مختلف البلدان لتعزيز دقة البيانات وتحليلها بطريقة أكثر شمولية.ولفت إلى أن الطريقة التقليدية لقياس الناتج المحلي الإجمالي قد لا تكون كافية في الوقت الراهن.وأضاف: يجب تبني أدوات ومعايير جديدة قادرة على قياس النمو الاقتصادي بشكل يتماشى مع التغيرات العالمية المتسارعة.ونوه إلى أن العمل على تحسين آليات القياس يعزز من كفاءة المؤسسات الدولية في تقديم الدعم والمشورة، ويدعم التنمية المستدامة في الاقتصادات الصاعدة، ما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية على المستوى الدولي.وذكر قائلا: نعمل على خفض انبعاثات الكربون وفق أهداف رؤية 2030، وهذا يتطلب الكثير من الاستثمارات.