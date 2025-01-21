أعلن رئيس وكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي أن الوجود في منتدى دافوس هو تعزيز لدور السعودية في صناعة مستقبل الفضاء واقتصاد الفضاء العالمي والمشاركة في النقاشات العالمية لمعالجة التحديات وأيضا إيجاد الفرص بطبيعة الحال.وقال في مقابلة مع «العربية Business» على هامش منتدى دافوس الاقتصادي: «حجم اقتصاد الفضاء في نهاية 2024، وفق أدق التقديرات تقريبا 700 مليار دولار، متوقع ينمو بنسبة تراكمية سنوية أكثر من 11%، وهذه نسبة تاريخية من إلى الآن وحتى 10 سنوات قادمة، ليصل إلى تريليوني دولار في عام 2035 وفق تقديرات منتدى الاقتصاد العالمي».وأشار إلى الدور الفاعل للسعودية والعمل الذي تم في السنوات الماضية وإنشاء عدد من البرامج داخل المملكة متخصصة في الفضاء منها المجلس الأعلى في الفضاء برئاسة ولي العهد، واختار منتدى الاقتصاد العالمي إنشاء أول مركز متخصص للفضاء اسمه مركز مستقبل الفضاء لينشأ في السعودية في الرياض، وبدأ أعماله وأعلن عنه قبل عدة أشهر.وأوضح أن اليوم سيشهد عددا من المشاركات والجلسات داخل أجندة دافوس الرسمية منها العودة للقمر وإيجاد حلول لبعض التحديات التي تواجه المستثمرين وأيضا نقاش العودة للمريخ.وأضاف: «توجد مجموعة من التحديات ستناقش على طاولة النقاشات الدولية في دافوس، منها مثلا أن كثيرا من المستثمرين يرغبون في الاستثمار بقطاع الفضاء ولكن يوجد تحدٍ مثل الحطام الفضائي وخلال 60 سنة ماضية العالم أطلق نحو 12 ألف قمر صناعي، وخلال 6 سنوات قادمة فقط سيطلق أكثر من 36 ألف قمر صناعي».